Verdi legt den ÖPNV heute lahm

In Mülheim und in den Nachbarstädten werden Busse und Bahnen heute (3.3.) wieder stillstehen.. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der städtischen Verkehrsbetriebe auf, die Arbeit ruhen zu lassen. Insgesamt hat Verdi heute in sechs Bundesländern zum Warnstreik aufgerufen.

