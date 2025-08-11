Verbraucherzentrale warnt: Firma schickt Fake-Geldforderungen

Die Firma TPI Investment GmbH aus Essen fordert laut Verbraucherzentrale 420 Euro - angeblich aus alten DSL-Verträgen mit der 1N Telecom. In vielen Fällen würde aber gar kein gültiger Vertrag vorliegen oder er wurde rechtzeitig widerrufen. Trotzdem setzt das neue Unternehmen die Betroffenen unter Druck, heißt es.

Die Verbraucherzentrale rät dazu, der Forderung schriftlich zu widersprechen und eine Abtretungsurkunde zu verlangen.

Wenn ihr euch unsicher seid oder Hilfe braucht, könnt ihr euch direkt an die Verbraucherzentrale Mülheim wenden. Da gibt es auch Musterschreiben für den Widerspruch. Weitere Infos bekommt ihr hier.