Trickbetrug: Unbekannte bestehlen Seniorin in Broich

Gegen 12 Uhr klingelte laut Polizei ein angeblicher Bauarbeiter bei der Frau. Angeblich arbeite er in einer Nachbarstraße an Wasserleitungen. Wegen eines Problems wolle er überprüfen, ob das Wasser noch richtig funktioniere. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung und mit ihm ins Badezimmer und das Gästebad. Die Polizei geht davon aus, dass sich in dieser Zeit ein Mittäter in die Wohnung geschlichen hat und hochwertigen Schmuck aus dem Schlafzimmer stehlen konnte. Der 81-Jährigen sei das erst ein paar Stunden später aufgefallen. Die Mülheimer Polizei nimmt den Fall zum Anlass, um noch einmal vor Trickdieben zu warnen. Die Maschen sind seit Jahren erfolgreich und ähneln sich. Meist geben die Verbrecher vor, Wasserwerker, Handwerker, Bekannte von Nachbarn oder Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein. Das Ziel ist, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und in einem unbeobachteten Moment Bargeld oder Wertgegenstände mitgehen zu lassen.





Hier gibt es wichtige Verhaltenstipps.