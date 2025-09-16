QR-Codes: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Im Mittelpunkt der noch recht neuen Masche stehen QR-Codes. Betrüger schicken diese Codes per Chat, angeblich, um den Zahlungseingang über PayPal zu bestätigen. Stattdessen landen Käufer auf gefälschten Seiten. Die Betrüger schaffen es immer wieder, auf diese Weise Tausende Euro über die PayPal-Option „Freunde & Familie“ zu ergaunern. Die Verbraucherschützer empfehlen, Käufe oder Verkäufe ausschließlich direkt über die Plattformen abzuwickeln. Hier gibt es weitere Infos.