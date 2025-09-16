QR-Codes: Warnung vor neuer Betrugsmasche
Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 16:00
Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor Betrugsmaschen auf Verkaufsplattformen. Auf Portalen wie Kleinanzeigen, Vinted oder Markt.de kommt es immer wieder zu Betrugsfällen.
Im Mittelpunkt der noch recht neuen Masche stehen QR-Codes. Betrüger schicken diese Codes per Chat, angeblich, um den Zahlungseingang über PayPal zu bestätigen. Stattdessen landen Käufer auf gefälschten Seiten. Die Betrüger schaffen es immer wieder, auf diese Weise Tausende Euro über die PayPal-Option „Freunde & Familie“ zu ergaunern. Die Verbraucherschützer empfehlen, Käufe oder Verkäufe ausschließlich direkt über die Plattformen abzuwickeln. Hier gibt es weitere Infos.