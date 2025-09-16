Navigation

QR-Codes: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 16:00

Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor Betrugsmaschen auf Verkaufsplattformen. Auf Portalen wie Kleinanzeigen, Vinted oder Markt.de kommt es immer wieder zu Betrugsfällen.

© Ingo Otto / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)

Im Mittelpunkt der noch recht neuen Masche stehen QR-Codes. Betrüger schicken diese Codes per Chat, angeblich, um den Zahlungseingang über PayPal zu bestätigen. Stattdessen landen Käufer auf gefälschten Seiten. Die Betrüger schaffen es immer wieder, auf diese Weise Tausende Euro über die PayPal-Option „Freunde & Familie“ zu ergaunern. Die Verbraucherschützer empfehlen, Käufe oder Verkäufe ausschließlich direkt über die Plattformen abzuwickeln. Hier gibt es weitere Infos.

