Verbraucherzentrale informiert über faire Produkte

Die Mülheimer Verbraucherzentrale möchte uns in den kommenden Tagen bewusst machen, wie wir verantwortungsvoll konsumieren können. Im Mittelpunkt stehen Aspekte wie menschenwürdige Arbeitsbedingungen der Produzenten und nachhaltiges Wirtschaften in den Lieferketten der Textil-Konzerne. „Was wir essen oder womit wir uns kleiden, ist nicht egal", heißt es. Preisdruck führe häufig zu schlechter sozialer Absicherung und niedrigen Einkommen für Kleinbauernfamilien und Arbeiter in den Ländern des Südens. Inzwischen gebe es viele Produkte oder Mischprodukte aus Fairem Handel, z.B. bei Kaffee, Kakao, Südfrüchten, Schnittblumen, Textilien, Gewürzen, Wein oder Fußbällen. Durch den gezielten Kauf solcher Produkte können wir für bessere Produktions- und Arbeitsbedingungen sorgen, so die Verbraucherzentrale. Die Faire Woche in Mülheim läuft in der Verbraucherzentrale in der Leineweberstraße 54. Mehr Hintergründe gibt es hier.