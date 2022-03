Verbraucherscouts helfen im Alltag

Das Projekt gibt es auf Landesebene schon seit sechs Jahren. Die Scouts werden von der Verbraucherzentrale geschult und begleitet und beraten über Fallstricke im Verbraucheralltag. In Mülheim können ab sofort Vorträge zu den Themen "Nahrungsergänzungsmittel" und "Mehr Sicherheit im Umgang mit IBAN, PIN und Co." gebucht werden. Ab Juni sollen weitere Angebote dazu kommen, u.a. rund um Abzocke an Haustür, Telefon und im Internet.





Vorträge der Verbraucherscouts können hier gebucht werden.