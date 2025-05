"B³" eröffnet an der Kaiserstraße

In Mülheim gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für Menschen, die sich beruflich bilden, umschulen oder qualifizieren wollen. In der Geschäftsstelle der Arbeitsagentur an der Kaiserstraße hat jetzt ein B³ eröffnet, teilt die Agentur mit. Im B³ haben arbeitslose Menschen, Berufstätige sowie Personen, die in das Berufsleben zurückkehren möchten, die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen.

© Kerstin Bögeholz