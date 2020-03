Vampire tanzen trotz Coronavirus

Allerdings gibt es für die Vorstellungen Auflagen: Besucher, die in letzter Zeit in Corona-Risikogebieten waren oder solche mit Husten oder Fieber dürfen sich das Musical nicht ansehen. Älteren und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen rät Stage aktuell von einem Besuch ab. In elf Tagen läuft die letzte Vorstellung im Metronom-Theater. Dann wird der Betrieb eingestellt. Die Stadt könnte Stage aber noch einen Strich durch die Rechnung machen: Sie will im Laufe des Tages bekanntgeben, ob und welche Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Besuchern eventuell noch abgesagt werden.