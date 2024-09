Starlight Express startet bald ins 37. Jahr

Beim Ticketsystem und den Vorstellungen ändert sich nichts. Meist sind die Montage und Dienstage in der Bochumer Halle spielfrei. Für die Vorstellungen werden unterschiedliche Preise aufgerufen. Die Vorstellungen an den Wochenenden sind meist teurer, abgesehen von der Aufführung am Sonntagabend. Kinder zahlen den halben Preis. Starlight Express geht in sein 37. Jahr. Es ist längst das erfolgreichste Musical und auch das mit der längsten Laufzeit an einem Standort. Dieses Jahr am 31. Oktober hat das Team ein Halloween-Spezial geplant. Die Zuschauer dürfen schon beim Aufwärmen dabei sein. Die Darsteller sind gruselig kostümiert.