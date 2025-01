Bochum: 19 Millionen Besucher bei Starlight Express

Das Musical läuft seit über 36 Jahren in Bochum am gleichen Ort und hält schon mehrere Guinness-Rekorde. Es ist das erfolgreichste Musical weltweit und auch das mit der längsten Laufzeit an einem Standort. Mehr als 13.400 Shows sind in Bochum bereits gelaufen. 1988 wurde das Musical zum ersten Mal in dem eigens erbauten Theater aufgeführt. Seitdem sind Choreografien und Songs mehrfach aufgefrischt worden. Zuletzt wurde das Theater vor rund sieben Jahren für eine Millionensumme modernisiert. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Halloween-Spezial-Aufführung mit Blick hinter die Kulissen.