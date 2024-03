Zukünftig Entertainment-Mix im Metronom-Theater

Jetzt wissen wir immerhin schon: Im Kaufvertrag steht, dass es in Zukunft keine Shows mehr geben wird, die über einen langen Zeitraum das Metronom-Theater bespielen. Vielmehr soll es einen Entertainment-Mix aus verschiedenen Formaten geben. Da sei Semmel Concerts auch schon in Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, wurde bei der Schlüsselübergabe bekanntgegeben. Außerdem sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Semmel Concerts plant noch für dieses Jahr Investitionen in Technik und Ausstattung. In das Metronom-Theater passen bis zu 1.800 Menschen. Und dann soll es so schnell wie möglich gehen. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Shows auf die Bühne kommen. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt. Semmel Concerts veranstaltet unter anderem ganz klassische Konzerte und Musicals sowie besondere Formate wie eine Harry Potter Ausstellung.