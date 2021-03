Urteil wegen gefälschter Anträge

Die Vorwürfe wiegen schwer: Der 31-jährige soll in mehreren Bundesländern über 90 Anträge auf Corona-Hilfen gestellt haben. Mehr als zweieinhalb Millionen Euro wollte er so einnehmen. Einem Sachbearbeiter in Bayern war der Betrug aufgefallen. Der Gelsenkirchener wurde im Mai festgenommen. Er ist mehrfach vorbestraft und soll zunächst in eine Entziehungsanstalt gebracht werden.