Urteil nach Messerangriff auf Obdachlosen

Der Mann war letztes Jahr im Juli vor dem Mülheimer Hauptbahnhof mit einem Obdachlosen in Streit geraten. Er hatte ein Messer gezogen und es dem 39-Jährigen in den Oberkörper gerammt. Der kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Zustand immer mehr. Der 39-Jährige starb rund eine Woche nach dem Angriff an der Stichverletzung.