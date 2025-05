Harte Strafe für Fahrrad-Werfer aus Duisburg

Laut Medienberichten hat der Mann das Fahrrad erst gestohlen, dann hat sich die Kette in seiner Hose verfangen. In einem Wutausbruch darüber, hat er das Fahrrad dann von der Brücke auf die A59 geschleudert. Mehrere Autos mussten dem Fahrrad ausweichen. Verletzt wurde niemand. Das Gericht sagt: das war versuchter Mord. Der Mann habe den Tod Unbeteiligter billigend in Kauf genommen.