UPDATE: Kein Wochenende ohne Sperrung

Die Autobahn GmbH arbeitet an Übergängen der Fahrbahn zum Berliner Brückenzug über den Hafen. Die Umleitung ist mit einem roten Punkt markiert. Am Wochenende danach ist dann erneut die A40 im Kreuz Kaiserberg gesperrt. Vom 14. Februar abends bis zum 17. Februar morgens ist die Fahrtrichtung Venlo dicht. In dem Abschnitt montieren Arbeiter Stahlschutzplanken, außerdem wird die Fahrbahndecke neu gemacht. Während der Sperrung kann der Verkehr von der A3 nur in Fahrtrichtung Essen auf die A40 fahren.