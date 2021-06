Ursache für Bakterien im Trinkwasser noch unklar

Bislang ist immer noch nicht klar, was am Wochenende das Trinkwasser bei uns verunreinigt hat. Wasserversorger RWW wartet auf das Ergebnis einer Probe, die am Samstag Abend am Wasserwerk in Styrum genommen wurde - kurz bevor man Chlor zugesetzt hat.

© Volker Herold/FUNKE Foto Services