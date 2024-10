UPDATE: Granate wird kontrolliert gesprengt

Am Fundort selbst sei das nicht möglich, da sich dieser in einem Wasserschutzgebiet befindet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Granate deswegen auf ein geeignetes Gelände transportieren und in einem mehrere Meter tiefen Loch platzieren. Sie wird mit Sand bedeckt und dann durch die Experten kontrolliert gesprengt, heißt es von der Stadt. Und weiter: Evakuierungsmaßnahmen sind nicht nötig. Es besteht zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.