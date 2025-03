RWW: Erfolg bei "Wandern für Wasser"

Sie besuchen Luisenschule, Karl-Ziegler-Schule und Willy-Brandt-Schule. Beteiligt waren auch Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst und Hochschule Ruhr West. Die Schülerinnen und Schüler marschierten den gut drei Kilometer langen Weg vom Haus Ruhrnatur zum Aquarius. Mit dabei hatten sie mit Wasser gefüllte Flaschen. Sie demonstrierten so, was viele Kinder weltweit jeden Tag leisten müssen, heißt es, nämlich dort, wo es kein Trinkwasser vor Ort gibt. Oft seien es Kinder, die täglich viele Kilometer marschieren müssen, um Wasser zu organisieren. Die Partner haben mit der Aktion auch Spenden gesammelt. Sie werden der Kindernothilfe für Brunnenbauprojekte in Burundi übergeben. Die Aktion lief am Internationalen Tag des Wassers. Er wurde 1992 durch die UN-Generalversammlung in einer Resolution beschlossen. Seit 1993 findet der Weltwassertag jedes Jahr am 22. März statt.