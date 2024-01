Unfälle auf glatten Straßen

Die kalten Temperaturen und Nieselregen haben in Mülheim viele Straßen und Bürgersteige in Rutschbahnen verwandelt. Laut Polizei hat es in Mülheim seit gestern Abend elf Unfälle wegen Glätte gegeben ( Stand 7 Uhr ). Unter anderem am Tourainer Ring hat es heute Früh gekracht.

© Jorg Greuel - stock.adobe.com