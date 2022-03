Unbekannte töten Pferd

Der gewaltsame Tod eines Pferdes auf einem Grundstück am Aubergweg in Mülheim sorgt für Fassungslosigkeit. Wie jetzt bekannt wurde, hat der Besitzer das Tier bereits am Freitagmorgen gepfählt aufgefunden. Der Kopf des Pferdes war von einem Zaunpfahl aufgespießt worden.

