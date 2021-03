Bauarbeiten zwischen Solinger Straße und Aubergweg

In die Anlage soll in Zukunft der Niederschlag aus der unmittelbaren Umgebung eingeleitet und gereinigt werden. Dann fließt das Wasser in den Saarner Mühlenbach. Die Zufahrt für die Baustellenfahrzeuge läuft über die Solinger Straße in Höhe Hausnummer 18 und im Bereich des Wendehammers. Es gelten Halteverbote und es gibt eine Umleitung für Fußgänger. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich acht Monate.