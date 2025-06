medl: Fernwärmeausbau in der Innenstadt

In der Auerstraße in der Innenstadt wird die Fahrbahn aufgerissen. Die Arbeiten laufen in Höhe der Hausnummer 13. Der Parkstreifen wird abgesperrt. Der Verkehr kann an der Stelle vorbeifahren. Das Ganze soll bis Mitte Juli dauern. Aktuell hat die medl im Stadtgebiet noch weitere Baustellen, um das Fernwärmenetz zu erweitern, u.a. in der Kleiststraße und der Hingbergstraße in Heißen.