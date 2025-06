Bauarbeiten: Ruhrbahn leitet Nachtexpress um

Die Heißener Straße wird halbseitig gesperrt. Auswirkungen auf den Linienverkehr der Ruhrbahn gibt es nur kleinere. So muss der Nachtexpress NE9 umgeleitet werden. Die Haltestelle Goetheplatz wird in Richtung Duisburg gestrichen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich rund fünf Wochen dauern. Die medl arbeitet schon seit April in dem Bereich an einer neuen Fernwärmeleitung. Dafür musste u.a. der Kreisverkehr Klöttschen / Heißener Straße teilweise dicht gemacht werden.