St. Martinszug durch Duisburger Fußgängerzone

Während viele Städte große Martinszüge wegen Corona absagen, findet der in Duisburg statt. Geplant ist er am Freitag (5.11.) in der Innenstadt. Eltern und Kinder mit ihren Laternen treffen sich um 16.45 Uhr in der Fußgängerzone - und zwar auf der Düsseldorfer Straße in Höhe des Haupteingangs von Galeria Kaufhof.

© Stefan Arend/FUNKE Foto Services