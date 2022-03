PETA setzt Belohnung aus

In der Nacht vom 10. auf den 11.März hatten Unbekannte ein Pferd vermutlich mit Steinen beworfen und gehetzt. Vermutet wird, dass das Tier in Panik über einen Zaun springen wollte - dabei hat es sich am Zaun tödlich verletzt. Auf der Koppel hat die Besitzerin zahlreiche Steine und einen großen Asphaltbrocken gefunden, an dem Pferdehaare klebten. Die Polizei ermittelt und nimmt unter 0201/8290 Hinweise entgegen.