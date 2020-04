Trinkwasserversorgung ist gesichert

Die technischen Anlagen werden jetzt zum Beispiel von zwei Standorten aus geleitet. Eine Schicht arbeitet bei uns in Mülheim und zwar im Wechsel mit einer Schicht in Dorsten. Techniker bekommen ihre Arbeitsaufträge im Moment meistens digital. So können sie direkt von Zuhause aus zu den Baustellen starten. RWW betont noch mal, dass unser Trinkwasser völlig ungefährlich ist. Unsere Aufbereitungstechnik ist in der Lage, Viren wie Corona wirkungsvoll zurückzuhalten, heißt es.