Treppe zum RS1 ab sofort gesperrt

An der Löhstraße ist die Treppe zum Radschnellweg RS1 ab sofort gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten, sagt ein Sprecher im Rathaus. Die Stadt will den verlängerten Lockdown und die damit verbunden Einschränkungen nutzen, um den Handlauf der Treppe in Schuss zu bringen.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services