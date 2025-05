IGA 2027: Bauarbeiten sind gestartet

Hier soll die Lücke zwischen RS1 und MüGa geschlossen werden. Der Eingangsbereich bekommt das vom RS1 bekannte Design. Stauden werden gepflanzt und eine neue Abstellanlage für Fahrräder aufgebaut. Nicht zuletzt wird der Verbindungsweg neu gemacht. Noch in diesem Monat sollen die Arbeiten fertig sein. Am Bauzaun hängt ein Banner. Hier steht ganz genau beschrieben, welche Arbeiten laufen und wie es an der Baustelle weitergeht. Die IGA findet in zwei Jahren zum ersten Mal in NRW statt. Große Teile des Ruhrgebiets beteiligen sich mit Projekten. Mülheim ist u.a. mit dem "Grünen Stadtring" dabei. Mit dem Rad- und Fußverkehrsring sollen die Stadtteile Broich, Saarn und die Innenstadt künftig direkt über grüne Trassen miteinander verbunden werden.