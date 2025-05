Jetzt anmelden für Tag der offenen Gartenpforte

Organisiert wird er von der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027. Wer mag, kann sich jetzt dafür anmelden. Bereits rund 40 Gärten aus 16 Städten sind bislang dabei. Es ist egal, ob ihr einen kleinen Mini-Garten in einem Mehrfamilienhaus oder einem Reihenhaus habt oder ob ihr ein großes Anwesen besitzt. Mit dem Tag der offenen Gartenpforte soll das bürgerschaftliche Engagement im Ruhrgebiet sichtbar gemacht werden. Dieser Aktionstag am 6. Juli soll schon jetzt Lust machen auf die Internationale Gartenausstellung in zwei Jahren, die vom 23. April bis 17. Oktober 2027 unter dem Motto "Wie wollen wir morgen leben?" zukunftsweisende Konzepte für grüne Städte und nachhaltige Regionalentwicklung im Ruhrgebiet präsentiert. Zu mehr Infos und der Anmeldung geht es hier: http://www.offenegartenpforte.iga2027.ruhr