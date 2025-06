RS1: Beschädigter Aufzug muss repariert werden

An der Schiebeglastür sind schwere Beschädigungen zu sehen. Diese sind aber - nicht wie in der Vergangenheit - auf Vandalismus zurückzuführen. Wie die Stadt berichtet, musste die Feuerwehr im Rahmen eines medizinischen Notfalls den Aufzug aufbrechen. Wegen der derzeit marktüblichen sehr langen Lieferzeiten bei den benötigten Ersatzteilen wird mit einem Beginn der Sanierung erst ab Oktober in diesem Jahr gerechnet. Radfahrer müssen solange die Rampen am Hauptbahnhof oder an der MüGa nutzen, um zum RS1 zu gelangen.