Ticketverkauf für medl-Nacht der Sieger beginnt

Geplant ist in der Westenergie Sporthalle wieder ein großes Rahmenprogramm. Eintrittskarten gibt es ab 30 Euro. Für Kinder und Jugendliche sind die Tickets günstiger zu haben. Wie schon im letzten Jahr können Eintrittskarten ausschließlich online gekauft werden. Die Veranstaltungstickets sind als „print@home“-Variante zum Ausdruck am PC oder als Handy-Ticket verfügbar. Platz in der Halle ist für rund 2.000 Zuschauer.