Großes Finale: Wer kreiert die besten Roboter?

Sie können hier zeigen, was sie in Sachen Programmieren und Konstruieren draufhaben. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto: „Die Zukunft isst mit: Ein Blick auf die Ernährung von morgen“. Morgen werden Grund- und weiterführende Schulen u.a. aus Essen und Gelsenkirchen in der Westenergie Sporthalle an den Start gehen. Es gibt zwei Kategorien. Beim "Robot Game" müssen Aufgaben auf einem Spielfeld mit selbst programmierten Robotern bewältigt werden. Bei der "Robot Performance" geht es darum, technische Lösungen kreativ darzustellen. Los geht es um 10 Uhr. Die Siegerehrung soll gegen 15.30 Uhr stattfinden.