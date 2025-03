Großveranstaltung: medl - Nacht der Sieger steigt

Außerdem haben die Veranstalter wieder eine großes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Ein besonderes Highlight soll die Akrobatikgruppe „Wonsembe“ aus Avignon in Frankreich sein. Sie bietet eine Mischung aus Parkour, Tricking und Kraftakrobatik. In der Sporthalle werden bis zu 2.000 Zuschauer erwartet. Ein paar Restkarten gibt es noch ab 30 Euro, und zwar ausschließlich online. Die medl-Nacht der Sieger gehört zu den Klassikern der Großveranstaltungen in Mülheim. Zum ersten Mal ging das Event im Jahr 2004 über die Bühne.