Sportabzeichen: Erfolgreichste Schulen geehrt

1.302 Schüler haben im letzten Jahr das Abzeichen abgelegt. Ein Großteil der Prüfungen fand im Rahmen des Sportunterrichts und bei Aktionstagen statt. Bezogen auf die Größe der Schule waren die Gemeinschaftsgrundschule am Sunderplatz, die Katharinenschule, die Luisenschule und die Realschule an der Mellinghofer Straße am erfolgreichsten. Insgesamt sind in Mülheim im letzten Jahr über 1.500 Sportabzeichen abgelegt worden.