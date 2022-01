Tannenbäume werden abgeholt

Nur abgeschmückte Bäume werden mitgenommen: Mit Lametta, Sprühschnee oder mit anderem Zierrat sind die Bäume nicht kompostierbar. Am Morgen des Abholtermins sollte der Tannenbaum ab 7 Uhr morgens gut sichtbar am Fahrbahnrand liegen. Wer seinen Tannenbaum schon früher loswerden will, kann ihn zu den Öffnungszeiten kostenlos am Wertstoffhof abgeben.