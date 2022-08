Tag der Blutspende erneut in Sporthalle

Das Rote Kreuz erwartet rund 500 Leute, die an diesem Tag Blut spenden möchten. Wieder mit im Boot ist als Kooperationspartner auch die Sparkasse Mülheim an der Ruhr. Schirmherr ist Oberbürgermeister Marc Buchholz. Normalerweise läuft die Aktion in den Räumen der Sparkassen-Hauptstelle. Um die nötigen Abstände herzustellen haben sich die Organisatoren erneut entschlossen, auf die Westenergie Sporthalle auszuweichen. Blut zu spenden ist laut DRK jetzt zum Ende der Sommerferien besonders wichtig, da während der heißen Tage erfahrungsgemäß besonders wenig Menschen bereit für eine Spende sind, heißt es. Besonders chronisch Kranke und Krebspatienten seien allerdings fortlaufend auf eine Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Manche sind nur wenige Tage haltbar, so das Rote Kreuz. Die Krankenhäuser könnten deshalb keine Vorräte anlegen. Das DRK bittet darum, sich vorab online einen Termin für die Blutspende zu machen.