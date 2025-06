DRK: Noch zwei Blutspende-Termine vor den Ferien

Das DRK bittet dringend darum, noch vor den Sommerferien zur Blutspende zu gehen, da in der Ferienzeit üblicherweise deutlich weniger Menschen kommen. Vor den Ferien gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das DRK lädt am 8. Juli zur Blutspende ins Nachbarschaftshaus nach Heißen. In beiden Fällen sollten wir vorab einen Termin reservieren, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden.