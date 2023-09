Tag der Aktenvernichtung mit Rekordmengen

In Mülheim sind für den guten Zweck so viele Daten vernichtet worden, wie noch nie. Rund 7 Tonnen Akten, Festplatten, CDs und Disketten sind kostenlos mit der MEG und der Datenmühle am Tag der Aktenvernichtung geschreddert worden. Am Aktionstag im Jahr davor waren es 4,6 Tonnen, sagt eine Sprecherin.

