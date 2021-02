Tabgha berichtet online über Bauarbeiten

Stattdessen sollen ab heute Videos zum Team und zum neuen Standort am Dellplatz in Duisburg online gestellt werden. Nachdem die alten Kirchenbänke in der Duisburger Gemeinde St. Joseph rausgeschmissen wurden, stehen in der Kirche nun schon neue Eichenstühle auf schwarzen Kufen. Auch die Toilettenanlagen sind schon fertig. Es fehlt noch die Lichtanlage und bis Ende März soll auch das Kirchencafé als Chill-Zone und Begegnungsraum fertig sein.

Kletterwand im Kirchenturm geplant

Tabgha plant außerdem eine Kletteranlage im Kircheninneren. Die Kosten für die Kletterwände rechts und links im Kirchenturm liegen aber im fünfstelligen Bereich, so die Organisatoren. Ein entsprechender Spendenaufruf hat noch nicht genügend Geld dafür eingebracht. Nach 20 Jahren musste Tabgha als Jugendkirche im Bistum Essen unter anderem aus Kostengründen den Standort Oberhausen aufgeben. Am 6. Dezember wurde der letzte Gottesdienst in der Fichtestraße in Buschhausen gefeiert.

Hier geht´s zur Tabgha Internetseite.