Evonik zieht um - und bleibt in Essen

Der Chemiekonzern Evonik bleibt mit seiner Zentrale in Essen. Evonik zieht vom derzeitigen Sitz in der Innenstadt in den höchsten Büroturm des Ruhrgebiets, in die ehemalige RWE-Zentrale.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services