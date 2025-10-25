Styrumer Straßenlauf - Sperrung am Sonntag

Start ist um 11 Uhr. Dann werden die Startnummern in der Turnhalle an der Neustadtstraße ausgegeben. Es gibt Läufe für Kinder und Jugendliche, einen Bambini-Lauf und mehrere für Erwachsene. Die längste Strecke führt über 5 Kilometer. Der 10-Kilometer-Lauf soll in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Styrumer TV nimmt am Wettkampftag noch Nachmeldungen an, bis jeweils eine halbe Stunde vor Start. Die Neustadtstraße wird zwischen Augustastraße und Feldstraße von 11 bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Ruhrbahn leitet in diesem Zeitraum die Linie 129 zwischen den Haltestellen Sültenfuß und Gustavstraße um. Ersatzhaltestellen werden auf der Augustastraße eingerichtet.