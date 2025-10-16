Navigation

Neue Padel-Halle eröffnet in Dümpten

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 15:34

"Padelon Mülheim" feiert morgen (18.10.) von 11 bis 18 Uhr seine Eröffnung. In der neuen Halle an der Nikolaus-Ehlen-Straße könnt ihr auf insgesamt acht Plätzen spielen - darunter auch Einzelplätze.

© Hier ein Bild der Padelon-Halle in Essen - Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Es gibt eine Feier mit kostenlosen Getränken, Essen und Schnuppertraining.

Nach der Halle von „4Padel“ an der Sandstraße ist "Padelon" die zweite Padel-Anlage in Mülheim. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird meist im Doppel gespielt. 

