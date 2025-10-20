Lauf-Challenge: Preis für Willy-Brandt-Schule

Dafür gibt es 500 Euro Preisgeld. Zuvor hatte bereits die Gesamtschule Saarn 250 Euro gewonnen – mit einer durchschnittlichen Laufleistung von 3,8 Kilometern.





Beim Westenergie-Distanz-Duell stehen die Schulkinder im Mittelpunkt. Ihnen soll ein Zugang zu sportlichen Aktivitäten geboten, der Teamgeist gefördert und Spaß an der Bewegung vermittelt werden, heißt es. Ziel sei ein fairer Wettkampf auf Augenhöhe, bei dem das Miteinander gewinnt.





Alle weiterführenden Schulen im Versorgungsgebiet von Westenergie können sich ab sofort für das nächste Jahr bewerben. Die Voraussetzungen: Mindestens 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler müssen sich beteiligen, und mindestens zehn Schulen müssen teilnehmen. Je nach zurückgelegter Strecke gibt es bis zu 1.000 Euro Preisgeld.