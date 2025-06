Styrum: Sechs Stunden Familienfest am Sonntag

Mit dabei sind Musik, Tanz und Sport. Im Barockgarten läuft ein Kunst- und Kunsthandwerk-Markt. Das AWO-Spielmobil ist mit seiner Hüpfburg am Start. Zahlreiche weitere Vereine und Einrichtungen haben Angebote geplant, darunter der Sportpark Styrum, die Schul- und Stadtteilbibliothek, das Cafe4you, die Talentwerkstatt des CBE oder auch das Familienzentrum Burgmäuse. Außerdem bietet das Aquarius-Team Mitmachaktionen rund um Wasser an. Das Familienfest ist eines der größten jährlichen Events in Styrum. Es läuft am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.