Freilichtbühne: "Fest der Demokratie"

Bis in den Abend hinein soll es Bühnenprogramm und Mitmach-Angebote rund um die Themen Demokratie, Vielfalt und Zusammenleben geben. Das Fest soll absolut familientauglich sein. Foodtruck und Biergarten sind bis 20 Uhr am Start, heißt es. Vertreten sind die Bündnispartner AWO, Ev. Kirchenkreis An der Ruhr, SVLS e.V. / together, Mülheimer Sportjugend, Solidarische Landwirtschaft Mülheim, Initiative Erhalt unserer VHS in der MüGa, Jugendwerk der AWO, VVN-BdA, SPD, Jusos, Bündnis 90 / Die Grünen und die Partei. Das Bündnis gibt es bereits seit sechs Jahren. Rund um die Freilichtbühne an der Dimbeck gibt es kaum Parkmöglichkeiten. Die Veranstalter des Demokratiefestes bitten darum, möglichst zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen oder an der Westenergie Sporthalle zu parken.