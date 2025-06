Broicher Schlossparty - Tickets für neuen Termin

Auf der Bühne steht die Band DELUXE - the radioband. Tickets gibt es in der Touristinfo und online im Vorverkauf für 15 Euro. An der Abendkasse am 29. Juni kosten die Karten 20 Euro. Die Party am 31. Mai musste wegen einer amtlichen Unwetterwarnung frühzeitig abgebrochen werden.





Die Broicher Schlossparty wird von der von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) veranstaltet. Unterstützt wird sie von der AZ-Gruppe Deutschland und präsentiert von Radio Mülheim.