Event: Schön hier! lockt ins Wallviertel

Wo etwas stattfindet, erkennen Besucher an den hellblauen Fahnen, die vor den Geschäften aufgestellt werden. Die Ruhrbahn hat sich zu der Veranstaltung eine Rabattaktion einfallen lassen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann bis zu 5 Euro sparen. Dazu muss der Code "eezyschön7" in die eezyZÄPP-App morgen für die Fahrt eingegeben werden. Das Event "Schön hier!" findet bis zum September immer am ersten Donnerstag des Monats statt. Im gesamten Veranstaltungsbereich dürfen keine eigenen alkoholischen Getränke mitgebracht werden. Die Wallstraße wird zwischen den Hausnummern 7 und 16 zwischen 16 und 22 Uhr gesperrt. Hier gibt es alle Infos zu den Angeboten.