Düsseldorf: Mann aus Mülheim kommt im Rhein ums Leben

Laut Polizei hatten Augenzeugen den Mann aus dem Wasser gezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn unter laufender Reanimation in die Uniklinik. Dort wurde der Tod des Mülheimers erklärt. Der Fall reiht sich ein in eine ganze Serie von tödlichen Badeunfällen in den letzten Wochen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bezeichnete das letzte Wochenende als das tödlichste der letzten zehn Jahre mit deutschlandweit mindestens 15 Toten. Trotz aller Warnungen gehen immer noch viele Menschen bei Sommerwetter im Rhein baden. Mitunter werden sie dort von Strömungen erfasst und unter Wasser gezogen. Auch erfahrene Schwimmer kommen hier an ihre Grenzen.