Styrum: Repair-Werkstatt lädt wieder ein

Ehrenamtliche Reparaturhelfer schauen sich die Geräte an und unterstützen bei der Reparatur. So soll verhindert werden, dass Dinge unnötig weggeworfen und neu gekauft werden müssen. Die nächsten Treffen finden am 21. November und am 5. Dezember statt. Organisiert wird die Repair-Werkstatt vom Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V.

Repair-Werkstatt: Oberhausener Straße 192, 45476 Mülheim