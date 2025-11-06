Navigation

Styrum: Repair-Werkstatt lädt wieder ein

Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 14:00

Morgen (7.11.) öffnet die Repair-Werkstatt in Styrum. Von 16 bis 18 Uhr können Besucher ihre kaputten Kleingeräte aus dem Haushalt mitbringen.

© Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Ehrenamtliche Reparaturhelfer schauen sich die Geräte an und unterstützen bei der Reparatur. So soll verhindert werden, dass Dinge unnötig weggeworfen und neu gekauft werden müssen. Die nächsten Treffen finden am 21. November und am 5. Dezember statt. Organisiert wird die Repair-Werkstatt vom Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. 

 

Repair-Werkstatt: Oberhausener Straße 192, 45476 Mülheim

