Streckensperrung: Tausende Pendler kamen nicht weiter

Die Strecke zwischen Duisburg und Mülheim sowie Oberhausen wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Tausende Pendler strandeten am Oberhausener Hauptbahnhof, am Mülheimer Hauptbahnhof und teilweise auch am Bahnhof Mülheim-Styrum. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde nicht eingerichtet. Viele Pendler beklagten zudem, dass sie keine Informationen über alternative Reisemöglichkeiten erhalten haben – weder über Durchsagen an den Bahnsteigen noch über Apps wie die des VRR oder Portale wie zuginfo.nrw. Als einzige Linie verkehrte zwischenzeitlich die S3 zwischen Oberhausen und Hattingen. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Bis der Zugverkehr wieder regulär läuft, soll es jedoch noch bis in den Vormittag dauern.